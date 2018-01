Figlia Fiona May ora'batte' anche mamma

(ANSA) - PADOVA, 28 GEN - Continua a stupire Larissa Iachipino, figlia dell'ex saltatore con l'asta Gianni e dell'iridata del salto in lungo Fiona May, con la quale girò un celebre spot pubblicitario quando era ancora una bambina. La non ancora sedicenne Iachipino oggi a Padova nel corso dei campionati italiani di Prove multiple,è 'atterrata' a 6.36 nel salto in lungo, realizzando la miglior prestazione italiana indoor di categoria (precedente: 6.27 di Maria Chiara Baccini il 28 gennaio 1998 a Firenze), ma anche andando oltre il record italiano juniores, quindi under 20. Una prestazione da incorniciare, al termine di una gara in crescendo: 6.03, 6.13, 6.36. Va ricordato che Fiona May alla stessa età, quando gareggiava ancora per la Gran Bretagna, aveva come sua miglior prestazione 6.30: Larissa quindi ha fatto meglio anche della mamma. Soltanto due settimane fa, e sempre a Padova, Larissa Iachipino era arrivata a 3.707 punti nel pentathlon (60 ostacoli, alto, peso, lungo e 400) al coperto, stabilendo il nuovo primato italiano Allieve.