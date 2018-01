Escursionisti si perdono nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 28 GEN - Otto escursionisti che si erano persi nei boschi di Orsigna, sulla montagna pistoiese, sono stati tratti in salvo in serata. L'allarme è scattato quando ai soccorritori è arrivata la telefonata di uno di loro che è riuscito comunque a dare le coordinate e le indicazioni di dove si trovava. Tra l'altro uno dei suoi compagni era caduto malamente e si era ferito. La zona, particolarmente impervia, è stata raggiunta a piedi, e non senza difficoltà, dopo alcune ore da una squadra dei vigili del fuoco di San Marcello Pistoiese e da una di volontari del Sast. I volontari hanno accompagnato al rifugio di Porta Franca il gruppo, dove i vigili del fuoco hanno trasportato la persona ferita, che avrebbe una o più fratture agli arti superiori ma non è in pericolo di vita, per poterla trasferire all'ospedale di Pistoia con un mezzo del 118.