Da altalena cade in dirupo, muore 22enne

(ANSA) - VICCHIO (FIRENZE), 28 GEN - Era su un'altalena artigianale attaccata a un albero quando è caduta precipitando in un dirupo. E' morta così una giovane di 22 anni, nella tarda mattinata, in località Villore a Vicchio del Mugello (Firenze).

La giovane, subito soccorsa, era stata recuperata dai vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo, intervenuti con il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Quando l'ambulanza è partita per l'ospedale fiorentino di Careggi la ragazza era cosciente anche se nella caduta aveva riportata una frattura scomposta a una gamba. Arrivata al pronto soccorso la 22enne è morta per un improvviso aggravamento del quadro clinico. Era di Londa, un paese poco lontano da Vicchio dove si trovava a casa di un'amica insieme ad altri conoscenti. Al momento dell'incidente era su un'altalena costruita con una corda legata al ramo di un albero, vicino a una scarpata.