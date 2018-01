Scontro in A1, 4 feriti, uno è grave

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - Grave incidente la notte scorsa sull'A1, in direzione sud nel tratto compreso tra Calenzano e Scandicci, in provincia di Firenze. Secondo le prime informazioni nello scontro, avvenuto poco dopo le 1.00, sono rimaste coinvolte tre auto e un camion: quattro le persone ferite. Sul posto sono subiti intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito in codice rosso, all'ospedale di Careggi a Firenze, un uomo di 65 anni. Le sue condizioni sarebbero abbastanza gravi e i medici lo hanno trasferito nel reparto di terapia intensiva. Gli altri tre feriti, una giovane di 22 anni, e due ragazzi di 20 e 24 anni, sono stati trasportati a Careggi ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.