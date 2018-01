Rapine villa,minacciano famiglia Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - Sono entrati forzando una porta finestra dal giardino e, dopo aver frugato in alcune stanze, hanno svegliato i padroni di casa (padre, madre e un bambino) e minacciandoli con una pistola si sono fatti consegnare le chiavi della cassaforte. Poi, dopo averla svuotata, li hanno rinchiusi in camera da letto e sono fuggiti a bordo del suv di proprietà dell'uomo. E' successo la notte scorsa nella zona del Galluzzo, alla periferia di Firenze. Solo intorno alle 6.30 l'uomo, un imprenditore edile, è riuscito a sfondare la porta della camera e dare l'allarme al 113. I tre malviventi, secondo quanto appreso, avevano il volto travisato e l'accento dell'est Europa ma non avrebbero usato violenza. Sul posto, oltre alle volanti, anche la squadra mobile e la polizia scientifica.

Potrebbe essere la stessa banda ad aver compiuto un altro furto sempre la notte scorsa nella stessa zona. In questo caso, però, i proprietari (padre e figlia) che erano in casa si sono accorti solo al risveglio di cosa era successo.