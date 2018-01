Accoltella 2 fratelli e fugge, 1 è grave

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 27 GEN - Due fratelli di origine albanese di 21 e 24 anni, residenti a Pieve a Nievole (Pistoia), sono stati aggrediti e accoltellati intorno alle 23,40 all'uscita di un bar di Montecatini. Il 24enne è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pistoia, dove è stato operato d'urgenza. Il 21enne è stato invece ricoverato all'ospedale di Pescia e operato anche lui nella notte, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I due, insieme a un connazionale, stavano giocando alle slot quando, per motivi ancora da chiarire, sembra abbiano iniziato a scambiarsi reciproche offese con gli smartphone con una persona non presente nel locale. Dopo qualche minuto lo sconosciuto è arrivato nei pressi del bar e il più grande dei fratelli, uscito per un chiarimento, è stato accoltellato all'addome e a una gamba. Poi l'aggressore ha ferito il 21enne che era accorso in difesa del fratello, prima di darsi alla fuga a piedi facendo perdere le tracce prima dell'arrivo dei carabinieri che ora lo stanno cercando.