Picchiano direttore e rapinano banca

(ANSA) - COLLESALVETTI (LIVORNO), 26 GEN - Due uomini a volto coperto armati di trincetto hanno rapinato verso le 10.30 di stamani una filiale della Cassa di risparmio di Firenze a Collesalvetti (Livorno). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i due, sono entrati nella banca minacciando il direttore con il trincetto e dopo essersi impossessati dei contanti presenti in cassa (ancora non è stato possibile quantificare la cifra) uno dei due malviventi ha sferrato due pugni al volto del bancario per guadagnarsi la fuga. Infine i due sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto. Sono subito scattate le ricerche dei due rapinatori da parte dei militari intervenuti sul posto per i rilievi e gli approfondimenti del caso.