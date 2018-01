Noleggia Maserati e non la restituisce

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Aveva noleggiato una Maserati del valore di circa 70mila euro ma alla scadenza del contratto non l'aveva restituita, decidendo invece di fare una 'gita' a Firenze. Protagonista un uomo di 44 anni, nato a Milano ma residente vicino Salerno, che è stato fermato e denunciato dalla polizia stradale di Firenze per appropriazione indebita. Mercoledì scorso il proprietario dell'autonoleggio ne aveva denunciato la sparizione, convinto che non avrebbe più rivisto l'auto, anche se dotata di allarme satellitare. Due equipaggi della Polstrada hanno individuato l'auto all'altezza dello svincolo di Calenzano (Firenze), bloccandola con una manovra a tenaglia. I poliziotti hanno scoperto che l'uomo aveva falsificato il giorno della restituzione sul contratto di noleggio. La Maserati sarà restituita al proprietario.