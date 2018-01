Al via a Lucca l'esposizione felina

(ANSA) - LUCCA, 26 GEN - Al via la quarta esposizione internazionale felina al Polo Fiere Lucca. L'evento, sabato 27 e domenica 28, è da considerarsi, secondo gli organizzatori, una manifestazione ufficiale del 'Libro genealogico del gatto di razza pregiata'. Oltre 600 i gatti iscritti. Gli espositori provengono da ogni parte d'Italia e d'Europa con razze rare tra quali i siberiani, i turchi van, i selkirk dal pelo ricciuto, i kurilian con la coda a pom pom ed altri. Anche i gatti senza genealogia riconosciuta sono ammessi alla competizione in una classe dedicata a loro, quella dei 'gatti di casa'. Presenti anche esemplari di 'Kmer Bobtail', una razza autoctona della Cambogia che sta intraprendendo il percorso del riconoscimento come razza ai fini del campionato. Mascotte dell'evento Felix, il 'gatto a trazione anteriore', un micio diversamente abile che dimostrerà al pubblico come sia possibile per un felino convivere con un handicap.