Fiorentina cede Mlakar al Maribor

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - La Fiorentina ha ceduto a titolo definitivo al Maribor l'attaccante Jan Mlakar attualmente in prestito al Venezia in Serie B: il club viola, fa sapere la nota ufficiale, avrà una percentuale del 50% sulla futura rivendita del calciatore sloveno, classe '98, ceduto a zero euro. Intanto in Spagna accostano la Fiorentina ad Aleix Vidal in uscita dal Barcellona e sul quale da tempo c'è l'interesse della Roma e del Siviglia. Una concorrenza agguerrita che insieme al costo del cartellino del giocatore blaugrana rende praticamente difficilissimo un intervento al riguardo della società viola attorno cui continuano a circolare rumor relativi a Giaccherini, Soucek e al giovane Zurkowski mentre cresce l'attesa di offerte (ad ora non pervenute) per il centrocampista Carlos Sanchez che ha chiesto di andar via per giocare di più in ottica Mondiale e per l'esterno Maxi Olivera.