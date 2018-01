Droga: operazione Cc in parco Cascine

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - Una maxi operazione dei carabinieri del comando provinciale di Firenze si è svolta nel parco delle Cascine. Il servizio era finalizzato a stroncare un importante giro di spaccio di stupefacenti, tra i maggiori motivi di degrado del 'polmone verde' di Firenze. Fermate alcune persone per accertamenti.

L'operazione, scattata verso le 11, ha visto impegnati 50 uomini, 20 veicoli di appoggio, numerose unità cinofile e anche un elicottero, per segnalare dall'alto movimenti sospetti ed eventuali persone in fuga.

Il parco delle Cascine negli ultimi 2-3 anni è diventato un punto di riferimento per lo spaccio, in particolare nei pressi della fermata della tramvia, dove gli stessi carabinieri hanno già eseguito in passato arresti.