Trovato raro falco pescatore ferito

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 24 GEN - Un "rarissimo" esemplare di falco pescatore ferito all'ala destra da un colpo di arma da fuoco è stato rinvenuto dal nucleo Cites dei carabinieri forestali in località S. Martino, a Todi. Dopo le prime cure veterinarie è stato e portato al Centro di recupero fauna selvatica "Formichella" di Assisi.

Il falco pescatore - spiegano gli stessi carabinieri forestali - è una specie in via di estinzione in Italia e particolarmente protetta dalla legislazione nazionale e dalla Convenzione di Washington sul commercio delle specie in via di estinzione di cui è vietato il commercio, la detenzione e la cattura. Risultava inanellato e provvisto di Gps per il monitoraggio. La specie è presente con tre sole coppie nidificanti.

Dai primi accertamenti è emerso che l'esemplare è nato in Toscana lo scorso anno. Il rapace risulta appartenere ad un progetto scientifico di studio. (ANSA).