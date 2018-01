Riorganizzazione imprese, 22 mln risorse

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Prestiti a tasso zero per investimenti in macchinari, impianti e altri beni per la riorganizzazione e ristrutturazione nei settori di manifatturiero, artigianato e terziario. E' quanto prevede il bando della Regione Toscana 'Fondo rotativo dei prestiti' cofinanziato dal Por Fesr 2014-2020 (in particolare dalle risorse finanziarie assegnate all'asse 3 'Promuovere la competitività delle imprese') riservato a imprese micro, piccole e medie, liberi professionisti singoli o associati in Ats, Ati, reti con o senza personalità giuridica. Le risorse a disposizione ammontano a circa 22,8 milioni di euro, ripartite in 3 annualità: 2017-2018-2019.