Efficienza energetica, bandi contributi

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Efficienza energetica degli edifici, due bandi per contributi in conto capitale del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. Uno è rivolto alle imprese, l'altro a Enti locali, Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere. Per le imprese, si può presentare domanda fino al 28 febbraio 2018. Per gli Enti locali, Asl o Aziende ospedaliere, la scadenza per le domande online è al 31 marzo 2018.