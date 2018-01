Concordia: ripresa lavori ripristino fondali Giglio

(ANSA) - GIGLIO (GROSSETO), 24 GEN - Ripartono i lavori per completare il ripristino dei fondali al Giglio (Grosseto) collegati alle operazioni conseguenti il naufragio della Concordia. Costa Crociere rende noto che con i suoi assicuratori ha raggiunto un accordo con la società Micoperi per riprendere i lavori, interrotti a dicembre. La nave cantiere Micoperi 30, ora in rada a Porto S.Stefano, raggiungerà l'isola nei prossimi giorni: l'obiettivo è completarli "nel minor tempo possibile".

Il ripristino dei fondali, ricorda Costa, iniziato a novembre 2014 "è quasi stato completato", sebbene i lavori siano stati temporaneamente interrotti per circostanze "fuori della sfera di azione di Costa": finora i risultati sono stati "eccellenti". A breve Costa inizierà anche le attività "per garantire rigenerazione e restauro completi dell'area, reimpiantando la flora marina originariamente presente".