Lotti, rimesso sport a centro politica

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - "In questo ultimo anno abbiamo rimesso al centro dell'attenzione della politica italiana lo sport: oggi parlare di sport non è più qualcosa di strano. Ed abbiamo riportato lo sport al centro di un'attenzione generale che non è più solo sportiva, ma oggi è anche turistica, economica e di sviluppo del paese. In questo noi abbiamo messo la parola avvio. I futuri governi, non importa di quale colore saranno, dovranno continuare a farlo: guai a fare un passo indietro". Lo ha detto stamani il ministro per lo Sport Luca Lotti nel suo intervento di saluto all'ultima giunta nazionale del Coni prima dei Giochi olimpici invernali, in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. "Lo sport - ha aggiunto Lotti - e' tornato e deve restare al centro della politica e delle politiche del nostro Paese".