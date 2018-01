Coppia rapinata in casa Castelfiorentino

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 23 GEN - Una coppia di coniugi è stata rapinata in casa la notte scorsa a Castelfiorentino (Firenze) da tre persone armate di pistola. Da quanto ricostruito al momento - le indagini sono condotte dai carabinieri - i malviventi si sono introdotti nell'abitazione forzando un infisso per poi svegliare i proprietari che erano in camera da letto. Le vittime hanno consegnato ai rapinatori due orologi di valore e contanti per alcune centinaia di euro in tutto, facendo capire loro che in casa non c'erano altri valori.

I rapinatori avrebbero anche minacciato marito e moglie affinchè aprissero la cassaforte che però non c'è nella casa.

I tre sono poi riusciti a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce.