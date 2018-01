All'Abetone torna Pinocchio sugli sci

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 23 GEN - L'Abetone (Pistoia) ospiterà dal 17 al 24 marzo le finali della 36/a edizione del Pinocchio sugli sci: 1.400 gli atleti, ragazzi e bambini, di tutto il mondo si sfideranno sulle nevi della montagna pistoiese.

Il via con le finali nazionali di categoria Baby 1 (17/3), Baby 2 (18/3), e categoria Cuccioli 1 e Cuccioli 2 ((19/3). Il 20 marzo finali nazionali: prova di slalom cat.ragazzi e prova di gigante per cat.allievi. Il 21 marzo finali nazionali: prova di gigante per cat.ragazzi e prova di slalom per cat.allievi.

Il 22 marzo si terrà la cerimonia di inaugurazione della fase internazionale e il 23 prima giornata di gare delle finali internazionali con atleti da tutto il mondo. Il 24 marzo seconda giornata di gare delle finali internazionali.