Scontro tra 3 auto, muore donna

(ANSA) - AREZZO, 22 GEN - Una donna di 70 anni è morta in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto, oggi intorno alle 18 lungo la statale 73, vicino a Palazzo del Pero, nel comune di Arezzo. Feriti gravemente il marito della vittima, 82 anni e un altro uomo, di 78 anni e, in modo più lieve una 71enne. Sul posto oltre ai sanitari intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi.

I due feriti sono stati trasportati con l'elicottero Pegaso al policlinico Le Scotte di Siena in codice rosso per una serie di fratture e traumi. La 71enne è stata invece portata all'ospedale di Arezzo in codice giallo.