Renzi, se Pd primo gruppo avremo carte

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Per Matteo Renzi "la partita sui voti non si gioca soltanto sulle coalizioni. Spero e lavoro perché il Pd sia il primo gruppo parlamentare. Se questo avverrà dopo 5 marzo il Pd avrà le carte in mano". "Questa legge elettorale è la conseguenza del no al referendum del 4 dicembre.

Dopo che abbiamo perso è evidente che siamo tornati a livello della prima Repubblica", ha detto il segretario del Pd a Controradio convinto, però, che "non è una legge elettorale autolesionista per il Pd: abbiamo dovuto farla ma io non credo che la partita sia chiusa".