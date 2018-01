Estetica abusiva sequestrata a Prato

(ANSA) - PRATO, 22 GEN - Un'attività abusiva di estetica in via Filzi a Prato, gestita da una cittadina cinese di 35 anni, è stata sequestrata dagli agenti della polizia municipale che hanno multato la donna per 11 mila euro.

All'interno del negozio, aperto solo da poco tempo, venivano effettuati trattamenti estetici di vario tipo: dalla manicure, ai trattamenti per la cura del viso, in totale assenza di qualsiasi titolo abilitativo e autorizzazione. Secondo gli accertamenti, si legge in una nota del comune, tutti i prodotti utilizzati per i trattamenti estetici e per la vendita risultavano privi di indicazioni in italiano e della prevista etichettatura idonea. All'estetista abusiva, inoltre, sono stati contestati una serie di verbali di violazione amministrativa per un totale di undicimila euro, in quanto esercitava l'attività sia senza titolo autorizzativo sia in mancanza dei requisiti professionali richiesti dalla legge, nonche' con l'utilizzo dei numerosi prodotti usati risultati irregolari.