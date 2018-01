Droga: blitz Polstrada in A/1, 5 arresti

(ANSA) - AREZZO, 22 GEN - Cinque arresti in controlli della Polstrada di Arezzo sull'A/1. Tre giovani, tra i 25 e i 35 anni, tutti con precedenti per droga e residenti a Roma, sono stati bloccati da Polstrada e guardia di finanza mentre rientravano dalla Svizzera dove avevano comprato in un negozio più di 2 chili di marijuana. Gli investigatori li hanno arrestati sequestrando droga e auto nell'area di servizio di Lucignano (Arezzo). Un'altra auto è stata intercettata vicino al casello di Monte S.Savino con un 25enne alla guida, pregiudicato e residente a Anzio. Al posto della ruota di scorta erano nascosti 29 panetti con quasi 30 chili di hashish, e sotto un bracciolo è spuntata una pistola con matricola abrasa e silenziatore munita di sette colpi. E' stato arrestato da GdF e Polstrada per spaccio e detenzione illegale di arma da fuoco. Un altro arrestato, per spaccio, è un marocchino residente a Torino, fermato presso Montepulciano. Negli slip aveva oltre 50 grammi di hashish.