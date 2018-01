Picchia moglie nel Fiorentino, arrestato

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 21 GEN - Un uomo di 45 anni, di nazionalità marocchina ma residente a Castelfiorentino (Firenze), è stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Il 45enne, nel corso di una discussione con la moglie dalla quale si stava separando, l'ha colpita violentemente facendola cadere a terra e procurandole lesioni. Per la donna 15 giorni di prognosi. A chiedere l'intervento dei militari sono stati i figli maggiorenni della coppia che hanno assistito ai fatti. Dopo che l'uomo ha colpito la moglie, un figlio l'ha bloccato mentre l'altro ha chiamato i carabinieri che già conoscevano la situazione per precedenti denunce (sia per maltrattamenti che per minacce ed ingiurie). Il 45enne è stato quindi arrestato e portato, in regime di arresti domiciliari, presso l'abitazione di un conoscente che gli ha dato ospitalità, in attesa del giudizio per direttissima previsto per domani mattina.