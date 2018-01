Fiorentina travolta dalla Samp

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - Fiorentina travolta dalla Sampdoria: a Marassi la squadra di casa vince 3-1. Quagliarella è il 'man of match': sfodera una tripletta per una Sampdoria che riprende la corsa per un posto in Europa. Poca cosa la squadra di Pioli che arrivava a questa gara dopo otto risultati utili consecutivi. Il gol di Sanchez nel finale è servito solo a rendere meno amaro il passivo ma i Viola oggi non hanno mai realmente impensierito la squadra di un Ferrero letteralmente scatenato in tribuna.