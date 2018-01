Cade con moto da cross in bosco, grave

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 21 GEN - Un ragazzo di 20 anni di Castiglion Fiorentino (Arezzo) è rimasto ferito in seguito ad una caduta dalla moto da cross mentre si trova nei boschi dell'Aretino. A dare l'allarme è stato un amico che era con lui. È accaduto questa mattina intorno alle 11. Il 118, portato sul posto dai vigili del fuoco, si è mosso, mettendo in allarme anche l'elisoccorso Pegaso. Il ventenne è stato trasportato a Siena in codice rosso ma cosciente.