Investita scooter, donna muore a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Una donna di 66 anni è morta dopo essere stata investita da uno sccoter ieri sera intorno alle 23.30 a Firenze, in via Pistoiese, all'altezza di via San Biagio a Petriolo. Sotto choc ma solo lievi lesioni per la 21enne che era alla guida del motorino: non si è fatta refertare. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale.

Secondo quanto spiegato al momento la donna stava attraversando la strada per rientrare a casa quando è stata investita dallo scooter che procedeva da San Donnino in direzione Firenze. Rimasta a terra non cosciente, la 66enne è stata rianimata sul posto dal personale del 118, poi il trasporto in ospedale dove è morta poco dopo il suo arrivo.