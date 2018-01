Gesualdi sepolto accanto don Milani

(ANSA) - VICCHIO (FIRENZE), 20 GEN - Riposa accanto al suo maestro don Lorenzo Milani, nel cimitero di Barbiana (Firenze), Michele Gesualdi, l'ex presidente della Provincia di Firenze scomparso giovedì dopo aver combattuto contro la Sla, e che fu tra i primi sei allievi del priore. Oggi a Barbiana i funerali.

A dare l'ultimo saluto a Gesualdi, uomo di fede divenuto nei suoi ultimi mesi di vita un simbolo per l'approvazione della legge sul biotestamento, circa 200 persone. Tra loro molti ex allievi del priore di Barbiana, sindaci, tra cui Dario Nardella, Rosy Bindi, sacerdoti e gente comune. La funzione è stata officiata da don Silvano Nistri che nella sua omelia ha fra l'altro ricordato il contributo di Gesualdi affinchè Barbiana fosse mantenuta "poverissima, come ai tempi del priore" senza diventare "un museo". La figlia di Gesualdi, Sandra, ha ricordato commossa la figura del babbo e dell'educatore, dando lettura di una lettera scritta da don Milani allo stesso Gesualdi.