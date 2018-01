Con vizio gioco rapinava sale slot

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Rapinava le sale giochi dove perdeva il denaro giocando abitualmente alle slot. Questa l'accusa per la quale un 45enne incensurato, di professione cuoco, è stato arrestato dai carabinieri. Le manette sono scattate a seguito di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Prato. L'uomo è accusato di sei colpi, di cui uno solo tentato, avvenuti a Firenze, Calenzano e a Campi Bisenzio, tra ottobre e dicembre 2017. Complessivamente avrebbe portato via incassi per oltre 30mila euro.

Secondo quanto spiegato dai carabinieri il 45enne, cliente abituale delle sale slot, avrebbe usato il denaro frutto delle rapine per far fronte alle difficoltà finanziarie in cui era incorso a causa del vizio per il gioco. Armato di un grosso coltello da cucina, avrebbe rapinato le sale slot di cui era cliente abituale.