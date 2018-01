Euripide tradotta studenti con Lavia

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - Gli studenti traducono dal greco Le Troiane di Euripide, Gabriele Lavia ne trae un copione insieme a loro e lo porta in scena al teatro della Pergola di Firenze. Questo in sintesi uno dei progetti di alternanza scuola lavoro che coinvolgerà l'ente teatrale fiorentino e 65 studenti provenienti da cinque licei del territorio. Oggi la prima riunione per il progetto, che si svolgerà nei prossimi mesi: vi ha preso parte, oltre ai ragazzi e al regista, anche il sindaco di Firenze Dario Nardella. Gli istituti coinvolti sono i classici Dante, Niccolò Machiavelli, Michelangiolo e Marsilio Ficino e lo scientifico Arturo Checchi di Fucecchio.