Droga in sacchi spazzatura, 2 arrestati

(ANSA) - LIVORNO, 19 GEN - Trasportavano la droga in sacchi della spazzatura nascondendoli come pattume, ma i due corrieri Vlash Isufaj, 37enne albanese, e Lucky Okonoboh, nigeriano 33enne, entrambi residenti a Livorno sono stati arrestati dai carabinieri di Livorno per traffico illecito di stupefacenti. In tutto avevano 6,2 kg di marijuana. Con questi due arresti, che si vanno a sommare a quelli di altri due albanesi avvenuti nei giorni scorsi, gli investigatori sono convinti che sulla piazza livornese sia operativo un gruppo di trafficanti di droga che ha come specifico modus operandi il trasporto dello stupefacente in sacchi neri, occultandolo come spazzatura. Ieri pomeriggio i militari hanno seguito il 37enne che nella zona dell'ospedale ha estratto dal portabagagli della sua auto due sacchi neri per poi entrare in un condominio dove abita il nigeriano. A quel punto i carabinieri sono intervenuti e li hanno sorpresi a pesare il sacco nero con la marijuana. Entrambi sono in carcere.