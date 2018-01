Traffico banconote false,4 arresti Massa

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Oltre 400 banconote false, per un valore di 10 mila euro, e quattro ordinanze di custodia cautelare (tre in carcere e una ai domiciliari) ai 'commercianti' delle valute contraffatte che sono stati colti in flagranza di reato: è il risultato di un'operazione condotta dalla squadra mobile di Massa Carrara e dalla guardia di finanza, nell'ambito di una operazione coordinata dalla procura di Massa Carrara. Gli arrestati, tutti residenti tra Massa, Lucca e La Spezia, sono due venditori ambulanti di frutta e verdura, un ristoratore, e un cittadino straniero disoccupato che è finito ai domiciliari. Le indagini hanno portato a scoprire la stamperia del denaro falso, che si trovava a Milano, dalla quale partivano corrieri con l'incarico di vendere le banconote false agli acquirenti, sparsi per tutta Italia. Gli acquirenti acquistavano tagli da 50, 20 e 10 euro, che pagavano, con soldi veri, rispettivamente 20, 4 e 2 euro.