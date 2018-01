Pitti bimbo,c'è pure'mini haute couture'

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Il mondo dell'alta moda si fa a misura di bambino. E' ormai sempre più chiaro che ci sono alcuni mercati esteri che hanno una fetta di consumatori che richiedono proprio questo tipo di abbigliamento: è la mini haute couture.

Chiffon, cristalli, velluto, preziose sete, ricami esclusivi sono i materiali scelti. Anche a Pitti Bimbo, tra le oltre 500 griffe, ci sono marchi che hanno scelto di seguire solo ed esclusivamente questo business. Si chiama Aristocrat Kids la linea di abbigliamento fondata da Dace Zvirbule in Lettonia nel 2013: acquista nel mondo i tessuti più pregiati e crea una collezione per bambine che vogliono vestire come nelle favole: abitini cuciti a mano con nell'etichetta il nome di chi l'ha creato. Sono principesse, ma Disney, quelle della nuova linea Disney Boutique Collection, prodotta in licenza dall'inglese Travis. Infine Caf Children Fashion Atelier, di San Casciano Val di Pesa, dal 1961 vende in tutto il mondo abiti preziosi d'alta moda da cerimonia in organza, seta e cashmere.