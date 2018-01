Giannelli disegnerà drappellone Palio

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Sarà il vignettista Emilio Giannelli l'autore del drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio. A deciderlo la giunta comunale. Giannelli, si legge in una nota del Comune, "insignito del premio Mangia nel 1987", "è famoso a livello nazionale per le sue vignette umoristiche e caricature pubblicate su alcune delle più importanti riviste di settore e sulle principali testate italiane. Parallelamente all'attività professionale di avvocato, Giannelli ha coltivato e sviluppato la sua passione per il disegno sin da giovane, collaborando con giornali locali, fogli e pubblicazioni goliardiche" spiega ancora la nota che sottolinea come "dal 1991 le opere di Giannelli sono pubblicate sulla prima pagina de "Il Corriere della Sera".