A Massa scatti surrealisti di Herreman

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 18 GEN - Verrà inaugurata sabato 20 gennaio alle 17 a Palazzo Ducale di Massa, la mostra di Bart Herreman, fotografo belga prestato al manifesto surrealista, dal titolo 'L'irreale realtà'. Trenta opere che Herreman definisce "assemblaggi di immagini" perché si tratta di più fotografie messe insieme e ritoccate con photoshop per creare "situazioni che non esistono" dice l'artista, e "mondi immaginari che fanno sognare".

L'immagine di un rinoceronte fotografato allo zoo con il manto di una zebra è il simbolo della personale di Herreman; i cieli sono ingranditi all'ennesima potenza; un buco nel cemento diventa un lago su cui si specchiano giraffe e zebre; il pavimento di casa sembra una distesa infinita di sabbia, Herremann inserisce ombre e profondità, attratto da tutto ciò che l'occhio umano non riesce a vedere o non immagina. Immagini sconnesse e connesse, che lasciano all'osservatore la facoltà di decidere cosa vedere. La mostra rimarrà aperta fino al 4 marzo.