Sequestro pesce avariato Chinatown Prato

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Scatoloni di scampi vivi tolti dal commercio per mancata tracciabilità della loro provenienza e pesce sequestrato per cattivo stato di conservazione. Così la squadra interforze, coordinata dalla polizia di Prato, ha sanzionato per oltre 2.500 euro una pescheria gestita da un cittadino cinese in via Pistoiese, nel cuore della Chinatown pratese. All'operazione, che si è svolta ieri pomeriggio, hanno partecipato anche polizia municipale, Asl e Alia, l'azienda municipalizzata che gestisce i rifiuti. Nel negozio lavoravano tre cinesi e un pakistano, tutti con regolare permesso di soggiorno.