Madre fa sequestrare droga figlio 17enne

(ANSA) - PRATO, 16 GEN - Una donna di 50 anni trova la droga del figlio nascosta nel garage e la fa sequestrare dalla polizia: per tutta risposta il 17enne picchia la madre, che "si riserva di querelarlo". Tutto è cominciato quando una volante è stata inviata nella zona di Narnali, a ovest di Prato, su richiesta di una donna che aveva rinvenuto della droga. Sul posto i poliziotti hanno sequestrato 100 grammi di hashish contenuti in una bustina di plastica, insieme ad una bilancina di precisione e ad un coltello da cucina con residui della stessa sostanza. La donna ha raccontato che la droga era stata nascosta nell'armadio del garage dal figlio, che già in passato aveva avuto problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno denunciato il 17enne per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, un'altra volante è stata inviata nella stessa abitazione: la donna ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio, che aveva saputo del sequestro.