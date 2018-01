Aeroporti Firenze e Pisa, sciopero 19/1

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - Coinvolgerà anche il personale degli aeroporti di Firenze e Pisa lo sciopero nazionale di 24 proclamato da Cub trasporti per venerdì 19 gennaio. Lo rende noto la società che gestisce i due scali, Toscana aeroporti, spiegando che "a causa dello sciopero potranno essere possibili modifiche alla normale attività operativa. Saranno tuttavia assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e/o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive".