Morto in scontro furgone sull'A1

(ANSA) - SIENA, 13 GEN - Accertamenti in corso della Polizia Stradale sull'incidente mortale che ieri sera si è verificato sull'A1 all'altezza di Chiusi (Siena) con il decesso del conducente di un furgone e il ferimento di altri tre.

Secondo una prima ricostruzione il deceduto, un 40enne, sarebbe stato sbalzato fuori dal furgone a seguito dell'urto contro un camion. A nulla per lui è valso l'immediato intervento dei sanitari. Gli altri occupanti del furgone sono rimasti feriti e trasferiti in ambulanza all'ospedale di Siena dove rimangono sotto osservazione ma non sono in pericolo di vita.