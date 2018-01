Fiorentina verso ripresa allenamenti

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Fiorentina di nuovo al lavoro da domani dopo una settimana di vacanza. Stefano Pioli ha dato appuntamento ai giocatori alle 14 nel centro sportivo, per cominciare a preparare la trasferta di domenica contro la Sampdoria. Impegno difficile e importante, per cui fra l'altro il tecnico viola dovrà fare a meno degli squalificati Astori e Veretout, due assenze pesanti trattandosi di titolari. "Speriamo di ricominciare da dove abbiamo finito, anche se ci manca qualche punto contro Milan e Inter - ha dichiarato il vicepresidente della Fiorentina, Gino Salica, ai canali ufficiali del club viola -. L'obiettivo è di continuare a far bene". Sul fronte mercato la società aspetta offerte per Carlos Sanchez che ha chiesto di andar via per giocare di più in ottica Mondiale: la partenza del giocatore colombiano, accostato a club inglesi e spagnoli, spingerà la Fiorentina verso il centrocampista ceco Tomas Soucek, classe '95, in forza allo Slavia Praga, valutato intorno ai 3-4 milioni.