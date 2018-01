Furto antico camino,2 arresti a Anghiari

(ANSA) - ANGHIARI (AREZZO), 12 GEN - Riescono a rubare un antico camino ma vengono poi arrestati. E' accaduto nella notte nella notte ad Anghiari (Arezzo). In manette sono finiti un 44enne e un 53enne, residenti in provincia di Perugia.

I due erano riusciti ad entrare in un'abitazione di campagna, e a smurare un camino settecentesco in pietra della casa, con l'obiettivo di portarlo via, pezzo per pezzo. L'avevano anche caricato a bordo di un furgone, ma la loro fuga è stata bloccata dall'arrivo dei carabinieri di Sansepolcro. Il valore del focolare è stimato in 20mila euro circa.