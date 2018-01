L'uomo in vestaglia di Robert Cavalli

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Atmosfere dannunziane, tra vestaglie e pigiami in velluti ricamati con filo di seta in colori cupi come il nero, il blu inchiostro e il bordeaux, illuminati da colpi di arancio, da Triple RRR, marchio d'abbigliamento che segna il debutto di Robert Cavalli, 24 anni, nato dal matrimonio di Eva e Roberto. Fiorentino con spirito londinese e piedi ben piantati a Milano, il 24enne rampollo della famiglia di designer, di cui è ultimogenito, ha studiato in un college in Inghilterra. Questa esperienza eccitante e radicale ha influenzato profondamente la sua personalità e visione estetica, rendendolo capace di maturare un'attitudine libera e indipendente, segnata da rigorosa disciplina e spumeggiante creatività. Il debutto avviene all'interno del prestigioso studio di scultura Galleria Romanelli, tra busti in marmo e statue.

Il mood lussuoso di tessuti, decori e dettagli è bilanciato da silhouette morbide e costruzioni leggere per un look chic ma disinvolto, impeccabile ma spontaneo.