Investita da auto muore 80enne

(ANSA) - SAN CASCIANO (FIRENZE), 11 GEN - Un'anziana donna, 80 anni, è morta questa sera per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla via Volterrana, in località Cerbaia, nel comune di San Casciano (Firenze). Secondo le prime informazioni l'anziana, intorno alle 19.00, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Sul posto i sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimarla, i carabinieri e la polizia municipale.