Duomo Firenze, spettacolari controlli con "acrobati"

Sono cominciati i lavori di monitoraggio degli interni del Duomo di Firenze, a partire dal tamburo della Cupola del Brunelleschi, con operatori specializzati in edilizia acrobatica che si calano dall'alto appesi a corde. Un'operazione spettacolare. Tecnici "alpinisti" si calano dal terzo ballatoio della Cupola per controllare lo stato degli intonaci e delle pietre. Poi i controlli, che andranno avanti per circa un mese, saranno eseguiti dal personale dell'Opera di Santa Maria del Fiore, con l'ausilio di un'autogru con braccio di 50 metri con cui saranno verificate le cappelle laterali e le navate del Duomo. L'intervento fa parte del normale programma di monitoraggio della Cattedrale che viene eseguito sulle pareti esterne e interne. "Un metodo - spiega il Presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Luca Bagnoli - che permette di controllare palmo a palmo le pareti e verificarne lo stato di conservazione".