Boxe: 2/2 ultimo match di Bundu

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Notte di pugilato al Mandela Forum con 'Boxe Night Florence', che sarà una grande festa per Leonard Bundu, 43 anni, che con questo evento chiuderà la propria carriera sul ring dopo propositi, poi sfumati, di rientro.

L'appuntamento è il 2 febbraio con incontri tra i pugili professionisti più forti d'Italia e con Bundu che ripercorrerà insieme al pubblico le principali tappe della sua vita in guantoni. Bundu, di madre fiorentina e padre della Sierra Leone, è detto 'Il fiorentino d'Africa'. Campione europeo dei pesi welter nel 2011, difese il titolo quattro volte. Nel 2014 perse ai punti il match contro l'americano Keith Thurman per il titolo mondiale Wba dei pesi welter. Al professionismo arrivò tardi, ma credette in lui Patrizio Oliva che lo vide combattere da dilettante, ne apprezzò le doti e lo portò nella Nazionale italiana.