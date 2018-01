Cc Prato trovano 5,2 kg coca, 2 arresti

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 10 GEN - I carabinieri di Prato hanno sequestrato oltre 5 chilogrammi di cocaina e 1,5 kg di hashish e arrestato due 'grossisti'. In manette sono finiti due fratelli di origine marocchina, di 26 e 34 anni, entrambi regolari e incensurati. L'operazione è partita dalle indagini condotte dai militari che, seguendo alcuni piccoli spacciatori pratesi, sono arrivati fino a Empoli (Firenze). Qui i pusher andavano infatti a rifornirsi. Dopo vari appostamenti i carabinieri sono intervenuti bloccando i due in un'abitazione. Prima della perquisizione i due fratelli hanno cercato di disfarsi della droga gettando in strada un borsone, all'interno del quale c'erano 5,2 kg di cocaina, e una borsa più piccola con l'hashish. La droga era destinata alle piazze di Prato e Firenze.