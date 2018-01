Riapre il Museo Gucci, tra Garden e Osteria Bottura

(ANSA) - FIRENZE, 9 GEN - Il museo Gucci di Firenze riapre oggi in nuova veste, attraverso il tocco magico di Alessandro Michele, direttore creativo della maison, che ha trasformato la sede museale nello storico Palazzo della Mercanzia in un giardino delle delizie, il Gucci Garden. Diviso in tre ambienti, il piano terra ospita una boutique dov'è possibile acquistare oggetti unici o a tiratura limitata, creati solo per il Gucci Garden e ispirati alle collezioni della griffe nata nel 1921, scatole con grafiche iconiche della maison, oggetti recenti, manichini rivestiti di raso, memorabilia, Gucci Decor, borse con nuovi disegni di pipistrelli e occhi, oggetti d'arte contemporanea. Sul lato sinistro dell'entrata si accede invece ad un'altra area commerciale che introduce alle due salette dell'Osteria curata da Massimo Bottura, chef da tre stelle Michelin, conosciuto per le sua Osteria Francescana al centro di Modena e per i Refettori.