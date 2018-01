Escher a Pisa,proroga mostra 11 febbraio

(ANSA) - PISA, 9 GEN - Due settimane in più per la mostra 'Escher. Oltre il possibile' allestita a Palazzo Blu di Pisa e che resterà aperta fino all'11 febbraio. L'esposizione presenta una rassegna completa di tutti i capolavori del grande olandese e ripercorre le tappe della creatività dell'artista, soffermandosi in modo particolare sui lunghi e decisivi soggiorni in Italia, tra scenari naturali e memorie artistiche che segnarono in modo profondo il suo stile. La mostra ha riscosso un grande successo di pubblico con un bilancio di circa 60 mila visitatori dallo scorso 13 ottobre, tanto da indurre gli organizzatori a prolungarne l'apertura e rimandare la chiusura programmata inizialmente per il 28 gennaio. Oltre 100 le opere esposte, tra xilografie, acqueforti e litografie provenienti dalla collezione del Gemeentemuseum Den Haag dell'Aja.