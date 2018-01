Palazzo Vecchio, a Natale boom di visite

(ANSA) - FIRENZE, 8 GEN - Record per le visite a Palazzo Vecchio e gli altri musei comunali a Firenze nelle feste di Natale: le presenze, rispetto allo scorso anno, sono aumentate del 5%. A dare la notizia è stato il sindaco Dario Nardella: "Abbiamo avuto i dati dei visitatori ai principali musei comunali, come Palazzo Vecchio, nel periodo di queste feste - ha detto - dal 23 dicembre al 5 gennaio abbiamo toccato un record storico: 33.691 visitatori, 1.682 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un incremento del 5% in linea con l'aumento visto a livello nazionale per i musei statali".

Nardella ha sottolineato che si tratta di "un dato che conforta molto, e che vogliamo migliorare ulteriormente nei prossimi appuntamenti delle festività, nelle quali Firenze può giocare una parte da leone".