Opera Duomo Firenze,più 3 euro biglietto

(ANSA) - FIRENZE, 8 GEN - Da marzo il biglietto unico per visitare i monumenti dell'Opera del Duomo di Firenze - Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto, Cripta di S.Reparata, Battistero e Museo dell'Opera di S.Maria del Fiore - aumenterà di 3 euro, passando da 15 a 18 euro. Prolungata però, si spiega, anche la validità: da 48 a 72 ore. Invariate "le politiche sui biglietti ridotti". "Vogliamo incoraggiare il turismo a media e lunga permanenza rispetto a quello mordi e fuggi", ha detto il presidente dell'Opera del Duomo, Luca Bagnoli. Nel 2016 sono stati 1,374 mila i visitatori dei monumenti dell'Opera.

Proprio da oggi invece, come annunciato nei giorni scorsi, l'ingresso al Battistero di Firenze diventa gratuito per i fiorentini e tutti i residenti della provincia di Firenze.