Nardella difende finale Carmen

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - Dopo la prima al teatro del Maggio di Firenze, il sindaco Dario Nardella difende dalle critiche la Carmen di Bizet con il finale cambiato (all'insegna del no alla violenza sulle donne, la protagonista uccide don Josè anzichè il contrario) e l'ironia social si scatena sulla sua pagina twitter. Una difesa accolta da commenti critici e umoristici. Anima cara, infatti, rilancia: "Possiamo fare qualcosa anche per il finale di Madama Batterfly? Ho un'ansia ogni volta!". El Duraminga sottopone a Nardella altri finali, di vario genere come 'Giulietta e Romeo', 'Bambi, oppure 'L'Italia giocherà ai mondiali' e 'Il 4 dicembre ha vinto il Si'. Non manca chi scomoda la Metamorfosi di Kafka o Cappuccetto Rosso, "il Lupo cattivo non deve morire, ucciso da un cacciatore poi! che messaggio diseducativo". Nardella però ribadisce la difesa dell'opera: "A coloro che fanno ironia e mi criticano in modo anche violento sui social chiedo solo di essere meno superficiali e a provare a guardare oltre alla futile polemica".